06.11.2019 | 15:21

В Пензе подвели итоги месячника по борьбе с контрафактным алкоголем и табачными изделиями. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в среду, 6 ноября.

Правоохранители совместно с активистами и представителями органов исполнительной власти проверили более 100 объектов, в которых реализуются сигареты.

Во время рейдов на улицах Куприна, Чехова и Бакунина выявили три факта нарушения законодательства. В отношении коммерсанта и двух горожан, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью, составили административные протоколы.

Также при проверках в магазинах «Макромарт» (улица Клары Цеткин, 13Б), «Продукты» (Толстого, 5), «Жемчужный» (Жемчужная, 24), «Мечта» (Саранская, 43) и павильоне на улице Чапаева, 71, были обнаружены сигареты с признаками фальсификации специальных марок.

Материалы проверок направили в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области.

«Проведены профилактические мероприятия, направленные на пресечение незаконной реализации дешевых сигарет на территориях городских предприятий торговли: АО «Пензенская областная агропромышленная корпорация» на улице Бакунина, ТК «Север» на улице Аустрина, ТК «Амбар» на улице Крымской», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Кроме того, с индивидуальными предпринимателями, арендаторами, занимающимися торговлей сигаретами, провели встречи, на которых шла речь о требованиях законодательства в сфере продажи табачных изделий и ответственности за их нарушение.