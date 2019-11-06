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Общество | В Пензе нашли пять точек, где торговали сигаретами с поддельными спецмарками

06.11.2019|15:21
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В Пензе подвели итоги месячника по борьбе с контрафактным алкоголем и табачными изделиями. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в среду, 6 ноября.

Правоохранители совместно с активистами и представителями органов исполнительной власти проверили более 100 объектов, в которых реализуются сигареты.

Во время рейдов на улицах Куприна, Чехова и Бакунина выявили три факта нарушения законодательства. В отношении коммерсанта и двух горожан, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью, составили административные протоколы.

Также при проверках в магазинах «Макромарт» (улица Клары Цеткин, 13Б), «Продукты» (Толстого, 5), «Жемчужный» (Жемчужная, 24), «Мечта» (Саранская, 43) и павильоне на улице Чапаева, 71, были обнаружены сигареты с признаками фальсификации специальных марок.

Материалы проверок направили в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области.

«Проведены профилактические мероприятия, направленные на пресечение незаконной реализации дешевых сигарет на территориях городских предприятий торговли: АО «Пензенская областная агропромышленная корпорация» на улице Бакунина, ТК «Север» на улице Аустрина, ТК «Амбар» на улице Крымской», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Кроме того, с индивидуальными предпринимателями, арендаторами, занимающимися торговлей сигаретами, провели встречи, на которых шла речь о требованиях законодательства в сфере продажи табачных изделий и ответственности за их нарушение.

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Гость|06.11.2019 15:54|

Не воруй! Государство не терпит конкурентов!

Гость|06.11.2019 15:59|

На чём ещё народ обобрать и ошкурить? У Кирилла доходы упали?

Гость|06.11.2019 16:01|

Гость писал(a):

2-3 точки !!!
Стукачи или конкуренты?

Гость|06.11.2019 16:02|

Гость писал(a):

Стукачи или конкуренты?
Нет, обычные контрабандисты взяткодатели вестимо !

Гость|06.11.2019 16:04|

а с правильным акцызом сигареты полезные и вкусные

Гость|06.11.2019 16:05|

они подделкой народ травят

Гость|06.11.2019 16:05|

Гость писал(a):

а с правильным акцызом сигареты полезные и вкусные
Их хоть кто то, хоть на что то, да проверял, а то что эти везут с казахстана ...

Гость|06.11.2019 16:06|

На Арбековском рынке о выходным с машины торгуют

Гость|06.11.2019 16:17|

Мдя ... всё оказывается как печально ...

Гость|06.11.2019 16:51|

Гость писал(a):

они подделкой народ травят
они заполоняют

Имя: Гость
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