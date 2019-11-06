06.11.2019 | 13:35

В Пензенской области растет количество возгораний. Только во вторник, 5 ноября, их было зарегистрировано 10. Пожарные спасли 17 и эвакуировали 30 человек. 4 пострадавших попали в больницы с ожогами разной степени тяжести и отравлениями продуктами горения.

В частности, в Пензе серьезное возгорание произошло в доме № 6 на Медицинской улице, в нем пострадали два человека. Пожар в расселенном здании на улице Карпинского тушили 24 человека, прибывшие на 7 спецавтомобилях. Вечером загорелась квартира в десятиэтажном доме на улице Чапаева.

64-летний мужчина пострадал в результате пожара, случившегося в Пензенской области вечером во вторник, 5 ноября. В селе Даниловка Лопатинского района едва не погиб владелец уничтоженной огнем квартиры.

«Во всех случаях причиной пожаров, в которых пострадали люди, могли являться неосторожность при курении или неисправное электрооборудование», - пояснила старший дознаватель управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Татьяна Шишканова.

Пожарную безопасность электропроводки обеспечивает правильный выбор вида, способа прокладки и электрозащиты. Кабели следует обустраивать так, чтобы можно было быстро локализовать очаг пожара. А монтажом должны заниматься специалисты.

Курильщикам рекомендуется пользоваться большими глубокими пепельницами, из которых окурки не выпадут. Перед тем как выбросить докуренную сигарету, ее следует смочить водой. После приема гостей следует проверить, не осталось ли тлеющего окурка в мягкой мебели или мусорном ведре. И конечно, очень важно не курить в постели, особенно в сонливом состоянии - например, после приема лекарств или алкоголя.

Выброшенные из окон горящие сигареты также могут стать источником возгорания, если ветер занесет их на соседние балконы или в открытые окна квартир. Поэтому, уходя из дома, следует закрыть окна и балконные двери.

«В случае возникновения опасной ситуации обращайтесь в службу спасения по телефонам 01, 101 или 112», - напомнила Татьяна Шишканова.