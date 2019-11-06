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Общество | Сваи новых опор Бакунинского моста устанавливают с опережением графика

06.11.2019|16:56
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В среду, 6 ноября, заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов рассказал о ходе реконструкции Бакунинского моста. По его словам, сейчас на объекте устраиваются сваи.

«Ведутся работы на третьей опоре. По плану необходимо пробурить и забетонировать 12 свай на данной опоре, из них 10 сегодня уже забурены и забетонированы. До 15 ноября все будет завершено», - отметил заммэра.

Далее подрядчик перейдет к четвертой опоре, где будет 14 свай. Одновременно с этим на третьей приступят к монолитным работам. Кроме того, в ближайшее время планируется сделать шкафную стенку на правом берегу Суры.

«После этого мы сможем отсыпать островки для производства работ на следующих опорах и делать шкафную стенку на левом берегу Суры. Почему демонтажные работы пока приостановлены? Потому что мы технически не можем отсыпать все русло реки. Будем делать по этапам. Первый выполнен в полном объеме», - подчеркнул Магомед Агамагомедов.

Что касается сокращения сроков реконструкции Бакунинского моста, то, как сообщили в пресс-службе мэрии, эта задача подрядчиком выполняется.

«Как только мы устроим на правом берегу обе опоры (третью и четвертую), будет организован двухсменный режим работы по бетонированию. Мы уже заказали сами пролетные строения металлические, что позволит приступить к их монтажу. Сегодня мы с точки зрения устройства свай идем с небольшим опережением, чтобы весной 2021 года иметь полностью готовый к эксплуатации мост», - заключил Магомед Агамагомедов, уточнив, что речь идет об апреле-мае 2021-го.

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Гость|06.11.2019 17:23|

А мост бухло не хотите достроить?

Гость|06.11.2019 17:35|

Гость писал(a):

А мост бухло не хотите достроить?
На что? Они уже все разворовали. Сначала нужно конфискацию провести, потом появится на что достроить

Гость|06.11.2019 17:42|

Гость писал(a):

А мост бухло не хотите достроить?
А что там достраивать? Или ты предлагаешь хорошую шестиэтажку снести (на Злобина 51А) в угу строительства ненужно никому заезда! Через 1,5 года достроят Бакунинский и катайся с маяка в центр сколько хочешь! А сносить целых шесть этажей хорошего дома - что за прихоть!

Гость|06.11.2019 17:52|

Металлические мосты над рекой - чудно.

Имя: Гость
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