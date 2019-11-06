06.11.2019 | 16:56

В среду, 6 ноября, заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов рассказал о ходе реконструкции Бакунинского моста. По его словам, сейчас на объекте устраиваются сваи.

«Ведутся работы на третьей опоре. По плану необходимо пробурить и забетонировать 12 свай на данной опоре, из них 10 сегодня уже забурены и забетонированы. До 15 ноября все будет завершено», - отметил заммэра.

Далее подрядчик перейдет к четвертой опоре, где будет 14 свай. Одновременно с этим на третьей приступят к монолитным работам. Кроме того, в ближайшее время планируется сделать шкафную стенку на правом берегу Суры.

«После этого мы сможем отсыпать островки для производства работ на следующих опорах и делать шкафную стенку на левом берегу Суры. Почему демонтажные работы пока приостановлены? Потому что мы технически не можем отсыпать все русло реки. Будем делать по этапам. Первый выполнен в полном объеме», - подчеркнул Магомед Агамагомедов.

Что касается сокращения сроков реконструкции Бакунинского моста, то, как сообщили в пресс-службе мэрии, эта задача подрядчиком выполняется.

«Как только мы устроим на правом берегу обе опоры (третью и четвертую), будет организован двухсменный режим работы по бетонированию. Мы уже заказали сами пролетные строения металлические, что позволит приступить к их монтажу. Сегодня мы с точки зрения устройства свай идем с небольшим опережением, чтобы весной 2021 года иметь полностью готовый к эксплуатации мост», - заключил Магомед Агамагомедов, уточнив, что речь идет об апреле-мае 2021-го.