04.11.2019 | 14:23

В последние годы при строительстве домов все больше внимания уделяется благоустройству дворовой территории. И одним из важным критериев комфорта является закрытый двор.

Спутник тоже поддерживает эту тенденцию. Поэтому уже в процессе возведения строения № 54 было принято решение изменить благоустройство придомовой территории.

Двор дома станет закрытым, без машин, что в первую очередь важно для безопасности детей. Вместо асфальта здесь появится георешетка – для максимального озеленения территории. Пешеходные дорожки будут выложены плиткой, а вход в подъезды специалисты сделают с уровня земли, что наверняка порадует мам с колясками, роллеров и велосипедистов.

В настоящий момент на квартиры в 54-м строении, возводящемся на пересечении улиц Светлой и Изумрудной, действует выгодное предложение от банков-партнеров.

Например, при оформлении ипотеки в «Промсвязьбанке» покупатели квартир получают скидку в размере 1 500 рублей с каждого квадратного метра.

В этом доме можно воплотить все мечты по обустройству жилья, ведь застройщик предлагает широкий выбор. Есть традиционные квартиры с изолированными комнатами и сравнительно новые – евроформата, есть компактные студии, стандартные и более просторные 1-, 2-, 3-комнатные квартиры.

Для детского досуга и малышей, любящих прогулки, во дворе установят современные игровые комплексы. А для спортсменов - воркаут-площадку. Также специалисты продумали и зоны для тех, кому просто хочется насладиться хорошей погодой и свежим воздухом.

Рядом со строением № 54 развита инфраструктура. В двух шагах находится детский сад, достаточно близко – остановка общественного транспорта, школа, сетевые магазины, почта, дворец водного спорта, поликлиника, салоны красоты, кафе. Через дорогу от дома имеется большая игровая площадка, где кроме детского городка есть тренажеры, футбольное поле и баскетбольная площадка.

Узнать больше информации можно в офисах продаж. Они располагаются на улице Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, проспекте Строителей, 82 (Пенза), и проспекте 30-летия Победы, 47 (г. Заречный). Также можно позвонить по телефону 28-28-20.

Застройщиком является ООО СЗ «ТермодомРиелт». Он входит в состав строительного холдинга «Термодом». Проектные декларации можно посмотреть на сайте termodom-rielt.ru, а подробные условия предоставления скидки – на termodom-pnz.ru.