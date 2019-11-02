02.11.2019 | 16:48

Пензенские пенсионерки испытали на себе возможности современного путешественника. Они отправились в Гатчину Ленинградской области с деловым визитом, а по пути оценили удобство общественного транспорта, экскурсий и доступность цен. Свои похождения снимали на видеокамеру. Например, как зашли перекусить в сеть быстрого питания, познакомились с подземкой.

«По поводу метро: я почувствовала себя альпинисткой. То вверх, то вниз, то на поезд, то с поезда, а ориентация все-таки уже слабенькая стала», - отметила Татьяна Перфилова.

«На автобусах, на метро и везде у нас все получалось. По жетонам, бросая в щелочку, проходили в метро», - сообщила Анна Зеленская.

«Нас это первым делом поразило, вот мы вошли в метро и молодежь как ветром со скамеек сдуло», - рассказала Ольга Шагапова.

Женщина и пять ее соратниц - дети войны. Всем в среднем 80 лет. Несмотря на возраст, эти волонтеры энергичны и полны жизни.

В Гатчину ездили обменяться опытом со своими коллегами. Дамы сошлись во мнении, что путешествовать они еще хотят и могут.

«Пандусы сделаны не очень удобно. Когда везешь чемодан, этими колесиками пока туда попадешь... если б они были пологие, стало бы легче», - заявила Лариса Шагапова.

«В Гатчинском музее давали нам наушники, как приемники, вставляешь в уши, и слышно экскурсовода далеко-далеко», - поделилась Галина Андреева.

Свои замечания и пожелания пензячки отметили в анкетах. Таким образом они приняли участие в акции «Одобрено старшим поколением».