02.11.2019 | 14:00

В День народного единства, 4 ноября, зареченцам предлагают провести время с пользой и принять участие в подготовленных для них культурных мероприятиях.

В 10:00 на площади Ленина состоится торжественное собрание, после которого все пришедшие могут продолжить празднование в ДК «Современник».

В 15:00 начнет работу ярмарка, где желающим предложат попробовать блюда русской, татарской, украинской и мордовской национальных кухонь.

В 16:00 зареченцев приглашают в дом культуры на концерт известного хореографического ансамбля «Вензеля».

«Зрители увидят виртуозные пляски и лихие переплясы, красочные хороводы, кадрили различных областей России - все то, чем так богата культура русского народа. Вход свободный», - сообщает портал «Заречье сегодня».

В Кузнецке главное событие праздничного дня состоится в 11:00 в творческом центре «Родина»: там пройдет торжественное мероприятие «Народной дружбой Родина сильна».

Пензенцев в этот день ждут концерт, театрализованное представление и полевая кухня. Торжество пройдет на Юбилейной площади с 10:00 до 12:00. Горожанам покажут инсценировку по истории праздника, про Минина и Пожарского. После этого состоится официальная часть праздника, а завершат программу выступления творческих коллективов.