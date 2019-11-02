02.11.2019 | 11:02

Глава Заречного Олег Климанов объяснил, почему в первый день пуска электрички из областного центра в ЗАТО пассажиров было немного: не все горожане знают о существовании такой альтернативы. Об этом он заявил на совещании в администрации Пензы в пятницу, 1 ноября.

Пригородный поезд курсирует между станциями Пенза-I и Селикса ежедневно по утрам и вечерам. В пути делает две остановки: на Пензе-II и в 5-10 минутах ходьбы от зареченской проходной А. Цена билета - 29 рублей 80 копеек.

В пресс-службе мэрии пояснили, что в основном электричка предназначена для жителей поселка Монтажного и города Заречного, у которых появилась возможность добраться до областного центра или обратно за 17 минут, минуя автомобильные пробки.

«Жители Заречного, которые воспользовались электричкой, оставляют положительные отзывы. Через две-три недели этот вид транспорта станет более популярным», - спрогнозировал Олег Климанов.