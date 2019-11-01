Пензенская область вошла в число победителей в конкурсе на право получить средства на модернизацию системы дополнительного образования. Соответствующий отбор провело Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
В 2020 году регион получит субсидию из федерального бюджета. Это произойдет по плану федерального проекта «Успех каждого ребенка». Он является составной частью национального проекта «Образование», который реализуется в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина.
Благодаря этим средствам свыше 50 организаций приобретут новое оборудование. Кроме того, в области будет создано 5 869 мест дополнительного образования детей.
К 2024 году необходимо увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием до 80%. В том числе не менее 25% из них будут получать знания естественно-научной и технической направленности.
«В настоящее время услугами охвачены более 123 тысяч детей Пензенской области, что составляет 74% общего количества детей», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.
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