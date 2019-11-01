01.11.2019 | 12:25

Пензенская область вошла в число победителей в конкурсе на право получить средства на модернизацию системы дополнительного образования. Соответствующий отбор провело Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

В 2020 году регион получит субсидию из федерального бюджета. Это произойдет по плану федерального проекта «Успех каждого ребенка». Он является составной частью национального проекта «Образование», который реализуется в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина.

Благодаря этим средствам свыше 50 организаций приобретут новое оборудование. Кроме того, в области будет создано 5 869 мест дополнительного образования детей.

К 2024 году необходимо увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием до 80%. В том числе не менее 25% из них будут получать знания естественно-научной и технической направленности.

«В настоящее время услугами охвачены более 123 тысяч детей Пензенской области, что составляет 74% общего количества детей», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.