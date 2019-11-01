В ноябре на улице Белинского в Пензе установят знаки «Остановка запрещена» с дополнительными табличками «Зона действия» и «Работает эвакуатор».
Она будет закрыта для остановки не по всей протяженности между улицами Лермонтова и Карла Маркса, а лишь на небольшом участке, примыкающем к двору дома № 2 на Кирова.
Как пояснили в администрации Пензы, эта мера связана с отсутствием реакции автовладельцев на неоднократные призывы убрать с улицы свои транспортные средства. Между тем они мешают проезду других машин.
«Более того, из-за хаотичной стоянки и остановки транспортных средств в периоды обильного снегопада возникают определенные проблемы. В результате несвоевременного проведения работ по снегоочистке происходит сужение существующей ширины проезжей части», - добавили в пресс-службе мэрии.
все для удобства попов.
Видимо эта улица - самая проблемная в Пензе, на остальных улицах все проблемы решены!