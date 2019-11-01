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Общество | На улице Белинского в Пензе запретят остановку транспорта

01.11.2019|09:02
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В ноябре на улице Белинского в Пензе установят знаки «Остановка запрещена» с дополнительными табличками «Зона действия» и «Работает эвакуатор».

Она будет закрыта для остановки не по всей протяженности между улицами Лермонтова и Карла Маркса, а лишь на небольшом участке, примыкающем к двору дома № 2 на Кирова.

Как пояснили в администрации Пензы, эта мера связана с отсутствием реакции автовладельцев на неоднократные призывы убрать с улицы свои транспортные средства. Между тем они мешают проезду других машин.

«Более того, из-за хаотичной стоянки и остановки транспортных средств в периоды обильного снегопада возникают определенные проблемы. В результате несвоевременного проведения работ по снегоочистке происходит сужение существующей ширины проезжей части», - добавили в пресс-службе мэрии.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|01.11.2019 09:17|

все для удобства попов.

Видимо эта улица - самая проблемная в Пензе, на остальных улицах все проблемы решены!

Гость|01.11.2019 09:18|

а мусорный контейнер, который стоит на проезжей части именно в зоне действия этих знаков - будут штрафовать или сразу эвакуировать?

Имя: Гость
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