31.10.2019 | 18:01

Электрик Владислав Горелов знает, как вернуть к жизни гирлянды. Специалист проводит ревизию украшений, предназначенных для главной городской елки. В праздники ею любуются и взрослые, и дети - искусственная красавица привлекает внимание сотнями блистающих лампочек и огоньков. А тот, кто за них отвечает, все время остается в тени.

«Каждую гирлянду подключаем, смотрим на целостность, что не горит - ремонтируем», - рассказал электрик.

Хранится пятитонная красавица в парке имени В. Г. Белинского, находясь на балансе этого учреждения. К 1 декабря ее должны установить на площади Ленина.

«Смотрим, чтобы все было в рабочем состоянии. Если есть необходимость, то ремонтируем, потому что каждый год в моменты монтажа и демонтажа какие-то элементы выходят из строя. Активно «помогают» граждане, празднующие Новый год под нашей елкой. Поэтому приходится сейчас много работать, чтобы до 1 декабря елка встала», - сообщила директор ЦПКиО им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

Это четвертый новогодний сезон елки. Впервые горожане ее увидели в конце ноября 2016-го на Фонтанной площади.

В парке не только дерево готовят к выходу в свет, но и новогоднюю программу продумывают.

«Здесь нет посетителей, нет гостей, которые пришли бы на качелях покататься, а на самом деле работа кипит. И не только связанная с елкой - мы придумываем новые сюжеты наших сказок, потому что будут ледяные городки, шьем костюмы или переделываем что-то. У нас и стихи пишутся, и горки мы уже устанавливаем», - пояснила Елена Савельева.

В течение месяца, как раз к началу календарной зимы, город должен облачиться в новогодний наряд.