31.10.2019 | 09:38

В Пензе занимающиеся грузоперевозками компании заваливают строительным мусором контейнерные площадки.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» активисты народного фронта, очередной инцидент произошел у дома № 25 на Ульяновской улице. Местные жители рассказали общественникам, что в их внутреннем дворе появилась «Газель» компании грузотакси «Эконом», мужчины вывалили в баки отходы, а затем уехали.

Свои слова пензенцы подтвердили снимками.

В компании регоператора ООО «Управление благоустройства и очистки» отметили, что подобные случаи происходят постоянно. Желая сэкономить на расходах на полигоны, организации либо отвозят мусор в лесополосу, либо на чужую контейнерную площадку, а местные жители жалуются на переполнение баков.

«Более того, контейнеры не предназначены для складирования строительных отходов. Собственники контейнеров несут дополнительные расходы - баки приходят в негодность, их приходится либо ремонтировать, либо покупать новые», - добавили активисты.

Согласно закону, регоператор по обращению с ТКО не должен вывозить строительный мусор, за это несут ответственность те, в результате чьей деятельности такие отходы образовались.

Общественники написали в полицию заявление по факту несанкционированного сброса строительных отходов и обратились в Управление Росприроднадзора по Пензенской области.