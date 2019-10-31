Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|31 окт 2019|10:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Ясно |
  71.42  |  $  63.99

Общество | В Пензе грузоперевозчики завалили контейнеры строительными отходами

31.10.2019|09:38
Печать

В Пензе занимающиеся грузоперевозками компании заваливают строительным мусором контейнерные площадки.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» активисты народного фронта, очередной инцидент произошел у дома № 25 на Ульяновской улице. Местные жители рассказали общественникам, что в их внутреннем дворе появилась «Газель» компании грузотакси «Эконом», мужчины вывалили в баки отходы, а затем уехали.

Свои слова пензенцы подтвердили снимками.

В компании регоператора ООО «Управление благоустройства и очистки» отметили, что подобные случаи происходят постоянно. Желая сэкономить на расходах на полигоны, организации либо отвозят мусор в лесополосу, либо на чужую контейнерную площадку, а местные жители жалуются на переполнение баков.

«Более того, контейнеры не предназначены для складирования строительных отходов. Собственники контейнеров несут дополнительные расходы - баки приходят в негодность, их приходится либо ремонтировать, либо покупать новые», - добавили активисты.

Согласно закону, регоператор по обращению с ТКО не должен вывозить строительный мусор, за это несут ответственность те, в результате чьей деятельности такие отходы образовались.

Общественники написали в полицию заявление по факту несанкционированного сброса строительных отходов и обратились в Управление Росприроднадзора по Пензенской области.

Источник — фото исполкома ОНФ Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость|31.10.2019 10:06|

Надо было не свалку снимать, а процесс - машину с номерами и самих правонарушителей.

Гость|31.10.2019 10:08|

Вся пенза в руинах благодаря товарищу

Гость|31.10.2019 10:11|

penzainform.ru писал(a):

«Газель» компании грузотакси «Эконом»
Так их еще за мошенничество привлечь нужно. Им оплатили за вывоз мусора, они должны были отвезти его на полигон, но не сделали этого.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 