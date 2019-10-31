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Общество | В мэрию Пензы поступило более 500 обращений по корректировке генплана

31.10.2019|15:24
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В четверг, 31 октября, в администрации Пензы прошло совещание, главной темой которого стала корректировка генерального плана города. Она необходима из-за предложений, поступивших после публичных слушаний.

Первое общественное обсуждение генплана прошло в мае, второе состоялось в начале октября. Как сообщила начальник управления градостроительства и архитектуры города Нина Кутырева, с начала корректировки документа в мэрию поступило более 500 письменных обращений. Все замечания были проанализированы и отправлены проектировщикам.

Глава администрации города Андрей Лузгин подчеркнул, что необходимо планировать застройку Пензы на несколько лет вперед.

«Нужно понимать, где у нас будут строиться микрорайоны, какие девелоперские проекты предлагаются к реализации. Тогда мы сможем синхронизировать их с национальными проектами по образованию, здравоохранению, транспорту, строительству дорог и прокладке сетей», - уточнил он.

Мэр Пензы поручил проанализировать возможность участия каждой территории, выделенной под застройку, в федеральных проектах.

Андрей Лузгин также обратил внимание на то, что с расширением жилых микрорайонов, обитатели которых работают на другом конце Пензы, возрастает транспортный поток на улицах города.

«Генплан предусматривает размещение многоквартирных домов, но непонятно, где их жители будут работать. Мы строим жилье на ГПЗ и в Арбекове, а рабочие места создаем на Севере, тем самым сами увеличиваем нагрузку на дорожную сеть», - заявил он.

«Кроме того, Андрей Вячеславович поднял вопросы закрепления границ исторического центра Пензы, перспективы использования правобережья Суры и ряда кварталов в других частях города, развития зеленых зон», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|31.10.2019 15:36|

очередное "бла-бла-бла"

Гость|31.10.2019 15:41|

penzainform.ru писал(a):

Нужно понимать, где у нас будут строиться

Вот и поговорили, вот с этого надо и начинать.

Гость|31.10.2019 15:45|

Хитроглазый молодец вовремя слился

Гость|31.10.2019 15:46|

penzainform.ru писал(a):

рабочие места создаем на Севере
Кто создает? И на каком Севере - Крайнем?

Гость|31.10.2019 15:50|

Нет, не Крайнем, конечно. А что?

Гость|31.10.2019 16:05|

Прально, нефиг на севере рабочие места создавать

Имя: Гость
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