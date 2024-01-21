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Общество

В мэрии Пензы ответили на просьбу создать ландшафтный парк

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Парк имени В. Г. Белинского в Пензе администрация города назвала ландшафтным. С такой точкой зрения не согласилась горожанка Марина Т.

«Парк красивый, и надо его сохранить таким - интеллигентным, академическим. Не надо его набивать современными штуками типа дизайнерских лавочек и красных качелей. Для таких экспериментов лучше использовать другие парки. И заодно делать новые. В Пензе, как я понимаю, все еще нет ландшафтного парка. А он очень нужен», - написала женщина на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Представитель администрации города ответил, что при проектировании благоустройства парка Белинского учли сложившийся ландшафт территории и возможное использование перепадов рельефа и особенностей местности, флоры.

«Парк Белинского является ландшафтным парком. Вопрос об устройстве еще одного ландшафтного парка в настоящее время не рассматривается», - ответили Марине.

Пензячка не согласилась с этим мнением.

«Ну какой же ландшафтный, когда там куча аттракционов аляпистых, орет музыка чуть ли шансон, стоят кошмарные столики из палаток 90-х годов. Извините, но это позорище, а не ландшафтный парк. Снег действительно парку идет, потому что все это убожество скрывает», - высказалась Марина.

Общепринято считать ландшафтными те парки где, с одной стороны, создаются комфортные условия для прогулок, отдыха, а с другой - сохраняются или воссоздаются ландшафты и экосистемы.

Сейчас парк Белинского ожидает второй этап реконструкции. В администрации Пензы отметили, что проект одобрен государственной экспертизой.

Работы будут проводиться на всей территории зеленой зоны за исключением того участка, который преобразили в 2023-м (от входа со стороны улицы Карла Маркса до планетария).

«Учитывая масштаб территории, второй этап разделят на несколько очередей. В настоящее время определяется объем работ и границы их проведения для реализации первой очереди», - рассказали в пресс-службе мэрии.

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