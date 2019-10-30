30.10.2019 | 09:26

Во вторник, 29 октября, на территории пензенской исправительной колонии № 5 прошли учения по ликвидации массовых беспорядков. Участниками тренировки стали сотрудники УФСИН, полиции, Росгвардии и МЧС.

ИК-5, расположенная на улице Пушанина, является колонией строгого режима. В ней отбывают наказание мужчины, которых неоднократно приговаривали к лишению свободы.

Согласно легенде учений, заключенные устроили в исправительном учреждении беспорядки. В результате на территории колонии произошло возгорание материалов деревообработки.

«Первыми к месту условного пожара прибыло подразделение ведомственной пожарной охраны УФСИН России по Пензенской области. Сотрудники провели боевое развертывание и подали ствол на тушение условного пожара. Затем на помощь прибыло подразделение 5-й пожарно-спасательной части», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В результате условное возгорание ликвидировали, пламени не дали распространиться на соседние здания.

«Подобные учения позволяют повысить уровень подготовки личного состава пожарно-спасательных подразделений МЧС России, а также отработать взаимодействие с пожарными подразделениями других министерств и ведомств, изучить особенности объектов», - отметили в ГУ МЧС.