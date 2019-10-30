30.10.2019 | 10:08

В ночь на среду, 30 октября, в Пензе сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин по подозрению в краже.

Во втором часу ночи патрульный наряд группы задержания заметил на улице Бурмистрова двух граждан, которые переносили металлические трубы. Росгвардейцы поинтересовались, что они делают в такое позднее время со строительными материалами, однако внятного ответа не получили.

При уточнении личных данных один из мужчин назвался чужим именем и фамилией.

«На место была вызвана следственно-оперативная группа. Подозреваемые признались, что они незаконно вынесли трубы со стройки жилого дома на улице Калинина», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.