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Общество | В Пензе двое мужчин задержаны во время ночной кражи труб со стройки

30.10.2019|10:08
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В ночь на среду, 30 октября, в Пензе сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин по подозрению в краже.

Во втором часу ночи патрульный наряд группы задержания заметил на улице Бурмистрова двух граждан, которые переносили металлические трубы. Росгвардейцы поинтересовались, что они делают в такое позднее время со строительными материалами, однако внятного ответа не получили.

При уточнении личных данных один из мужчин назвался чужим именем и фамилией.

«На место была вызвана следственно-оперативная группа. Подозреваемые признались, что они незаконно вынесли трубы со стройки жилого дома на улице Калинина», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость|30.10.2019 10:18|

"Не укради"

Гость|30.10.2019 10:27|

penzainform.ru писал(a):

признались, что они незаконно вынесли трубы со стройки жилого дома
Нашли на дорге и несли сдать в полицию.

Гость|30.10.2019 10:32|

Где охрана на стройке?

Гость|30.10.2019 10:34|

Гость писал(a):

Нашли на дорге и несли сдать в полицию.
Тогда их на теплые зимние квартиры не примут.

Гость|30.10.2019 11:05|

И где это на Калинина строится хоть один жилой дом?

Имя: Гость
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