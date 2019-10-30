30.10.2019 | 14:22

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о признании инвестиционного проекта по достройке дома на улице 8 Марта масштабным.

«Мы проделали вместе с застройщиком долгий и сложный путь, который сегодня завершается. По планам дом на улице 8 Марта будет сдан до конца этого года. Работа по другим проблемным домам продолжается в плановом режиме», - приводит слова губернатора пресс-служба.

«Было важно, чтобы люди получили свои квартиры, а строители окупили вложенные силы и средства. Благодарю Ивана Александровича за поддержку наших стараний», - отметил генеральный директор строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.

Согласно документу, «Термодом» принял на себя обязательства по завершению строительства проблемного объекта в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП). Это предусматривает со стороны застройщика обеспечение жилыми помещениями пострадавших участников долевого строительства, со стороны органов власти - предоставление ПКФ «Термодом» в аренду без проведения торгов земельных участков в Пензе с размером годовой арендной платы 0,1% от кадастровой стоимости.

В частности, речь идет об участках в районе улиц 9 Января, Шмидта, Рахманинова, Жемчужной и Коммунистической. Эскизные проекты по развитию этих участков уже готовы.

Холдинг планирует строить здесь жилые комплексы стандарт-, комфорт- и бизнес-класса. В проектах будут воплощены такие современные архитектурные и дизайнерские решения, как вход с уровня земли, двор без машин, функциональные детские площадки и спортивные зоны, георешетки для максимально возможного озеленения пространства.

Кроме того, впервые в строительстве жилья в регионе будет воплощена идея создания эксплуатируемой кровли.

Подробности можно узнать на официальном сайте холдинга «Термодом» termodom-pnz.ru.

Также информацию можно получить в офисах продаж компании, которые расположены в Городе Спутнике (улица Радужная, 1), в Пензе (улица Московская, 107, проспект Строителей, 82), в Заречном (проспект 30-летия Победы, 47), или же позвонив по телефону 28-28-20.