30.10.2019 | 18:56

В министерстве труда региона и отделах социального управления Пензы прошел день информационных услуг. Специалисты по телефону и в ходе личной беседы консультировали жителей о различных формах государственной поддержки.

«Есть вопросы такие, на которые мы можем сразу ответить, то есть можем зайти в нашу базу, все посмотреть и человеку дать полный ответ. Есть такие вопросы, которые мы должны проверить по законодательству, в этом случае мы берем телефон человека, звоним ему и все сообщаем», - рассказала начальник отдела социального управления по Октябрьскому району г. Пензы Елена Куимова.

Много поступило обращений касательно размера компенсации за оплату услуг ЖКХ. Горожане интересуются, как теперь происходит расчет.

Инвалид второй группы спросила, почему получила мало денег в сентябре и октябре.

«У нас с сентября оплата коммунальных услуг - исходя из фактических расходов. То есть сколько вы потратили, то есть заплатили за коммунальные услуги по факту, столько вам и компенсировали», - объяснили ей.

Таковы требования федерального законодательства. Подобные дни информационных услуг организуют практически ежемесячно. За два часа - именно столько идет каждая акция - специалисты успевают ответить на десятки обращений.

Кроме того, существует телефон горячей линии 8 (800) 201-60-86. По нему также можно задать все интересующие вопросы.