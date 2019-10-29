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Общество | «Пачелмское хозяйство» заплатит за перегруз КамАза семечками

29.10.2019|12:13
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ООО «Пачелмское хозяйство» наказали за превышение допустимой нагрузки на ось КамАЗа, перевозившего семена подсолнечника.

Их грузовик доставлял из Пачелмы в Пензу 14 июня 2019 года. При проверке выяснилось, что допустимая нагрузка на ось фуры превышена на 19,8%.

В итоге предприятие признали виновным в нарушении правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства и оштрафовали на 250 000 рублей.

Однако защитник организации с таким решением не согласился и подал жалобу, пояснив, что погрузку семян подсолнечника произвели в соответствии со всеми правилами и без превышения параметров по весу.

Суд, рассмотрев доводы защитника, пришел к выводу о законности принятого постановления. Вина ООО подтверждена протоколом об административном правонарушении, актом осмотра, согласно которому на КамАЗ отсутствует специальное разрешение на перевозку тяжеловесного груза, товарно-транспортной накладной, постановлением о назначении наказания водителю, который признал свою вину, и его объяснениями, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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