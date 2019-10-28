28.10.2019 | 16:45

Это будет один из самых больших православных храмов Пензенской области. Село Кочетовка, Каменский район - места намоленные. Там покоились нетленные мощи святого Иоанна, едва не утраченные при недавнем пожаре в деревянной церкви. Тогда во время большого поста часовня вдруг вспыхнула ночью.

«В основном старались спасти мощи. Все было направлено на то, чтобы отливали стену, она поэтому не прогоревшая. Батюшка, как приехали пожарные, попросил, чтобы поливали эту стену, чтобы сохранились мощи. Пылало уже вовсю», - рассказала местная жительница Вера Володина.

Была церквушка лубяная, а станет каменная. Фундамент заложен. Благословение получено.

«Дорогие братья и сестры, поздравляю всех вас с этим знаменательным событием, закладной храма Архистратига Божия Михаила. Не прошло и года с того времени, как на этом месте случилось тяжелое обстоятельство нашей церковной жизни - сгорел храм», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Теперь его строят всем миром. Пока есть только основа алтаря, место называется «четверик». По мнению священников, от прихожан отбоя не будет.

«Здесь прославлен великий угодник Божий, отец Иоанн Кочетовский. Множество паломников сюда собираются, особенно в дни его памяти. Поэтому мы должны построить храм, который бы мог вмещать максимальное количество молящихся, поэтому храм задуман таким большим», - пояснил владыка.

«Ванюшка спал среди волков, играл с ними, и когда в метель спутники сбивались с пути и смерть уже была неминуема, вдруг из метели протягивалась рука, брала лошадь под уздцы и выводила на дорогу. Меня почему-то эти слова поразили, и что Ванюшка умер в 42 года, такой молодой... Значит, он нес такие подвиги, такие труды он нес в своей жизни», - вспомнила верующая Наталья Бурканова.

В стены нового храма каждый желающий может заложить именной кирпичик. А владыка в фундамент замуровал частицы мощей священномученика Иоанна, архиепископа Рижского и всея Латвии, убитого в 1934 году. В начале прошлого века он руководил Пензенской епархией.