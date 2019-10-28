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Общество | В Пензенской области из-за срыва сроков сменили поставщика ФАПов

28.10.2019|10:24
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В понедельник, 28 октября, на планерке в региональном правительстве затронули тему строительства новых модульных ФАПов в Пензенской области.

В начале сентября губернатор Иван Белозерцев раскритиковал работу регионального министерства здравоохранения по этому направлению.

Тогда глава ведомства Александр Никишин докладывал, что в 2019-м запланировано создание 12 фельдшерско-акушерских пунктов в 9 районах региона: Никольском (2), Мокшанском (2), Башмаковском (2), Иссинском, Городищенском, Земетчинском, Камешкирском, Лунинском и Бессоновском.

Кроме того, из-за экономии денежных средств, образовавшейся по итогам торгов, предполагается построить до конца 2019 года еще три ФАПа - в Никольском, Тамалинском и Кузнецком районах.

Согласно первоначальным срокам, работы по контракту, заключенному с Саратовской компанией «Стайер», должны были завершиться до 10 сентября. Однако исполнитель оказался ненадежным.

По словам Александра Никишина, при поставке первого ФАПа в Городищенский район были выявлены многочисленные недостатки и несоответствия техническому заданию. Саратовской компании направили претензию с требованием устранить все замечания.

На нынешней планерке Иван Белозерцев уточнил, что контракт с саратовской фирмой все-таки был расторгнут, поставщика сменили, работы идут.

«Обращаю внимание на готовность площадок. Когда вроде бы поставили ФАП, а вокруг бурьян - ни подъехать ни подойти, - это не дело.

Выезжайте на место, посмотрите подъезд, освещение, подвод коммуникаций - все должно быть. Чтобы не получилось, что снег пошел, а дорожки нет», - обратился глава региона к подчиненным, курирующим данную сферу.

На выполнение поручения глава региона дал неделю. Ответственным лицам предстоит выступить с докладом о ситуации на ближайшей видеоконференции с предоставлением материалов фотовидеофиксации.

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Гость|28.10.2019 11:01|

Как обычно, ну уже прогнозируемый результат и все равно саратовцы какие-то. Путин молодец Ротенбергу все отдал потому то знает, что разворуют национальные значимые стройки. И мостяру возвели к примеру

Гость|28.10.2019 11:11|

penzainform.ru писал(a):

раскритиковал работу регионального министерства здравоохранения по этому направлению.
Кто уже уволен? Кто арестован ?

penzainform.ru писал(a):

многочисленные недостатки и несоответствия техническому заданию.
Кто уже уволен!? Кто арестован? Где проходят конфискации ?

Сколько министров и их ближних уже дают показания ?

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