27.10.2019 | 11:17

В Пензе должница, не желавшая отдавать судебным приставам автомобиль, заперла в нем сына-подростка.

Долг горожанки превысил 100 000 рублей, большую его часть составили неоплаченные услуги ЖКХ. Служители закона вызвали ее на беседу и выяснили, что пензячка владеет автомобилем Lexus 2014 года выпуска. Именно на него судебный пристав и решил обратить взыскание.

Перспектива лишиться личного транспорта вынудила женщину действовать жестко. Она заставила своего несовершеннолетнего сына закрыться в машине, а сама ушла.

«Только забыла мама разъяснить ребенку, что в его возрасте, близком к совершеннолетию, дети уже подвергаются административной ответственности. Подростка неоднократно предупредили о том, что он препятствует законной деятельности судебного пристава-исполнителя, а это приведет к составлению административного протокола по ст. 17.8 КоАП РФ и соответствующему наказанию. Были вызваны сотрудники органов опеки для выяснения личности мальчика», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

В итоге к месту происшествия подоспел представитель главы семьи и забрал мальчика. Машину арестовали, а случившееся все-таки вразумило женщину. Свой долг она полностью погасила.

«Смысл действий должницы необъясним. Можно было сразу оплатить и остаться с чистой историей и совестью», - добавили в пресс-службе ведомства.