Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|25 окт 2019|11:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  71.27  |  $  64.16

Общество | В Арбекове подрядчик нарушил правила при возведении школы

25.10.2019|10:47
Печать

В Пензе прокуратура выявила нарушения при строительстве школы в третьем микрорайоне Арбекова и предъявила претензии к подрядчику - ООО «Строй-Партнер».

Как оказалось, специалисты приступили к основным работам, не завершив подготовительных. Они должны были полностью огородить площадку в районе улицы Лядова, 62, и проспекта Строителей, 91, но сделали это лишь частично.

Кроме того, рабочие не обустроили временные дороги и площадки для складирования строительных конструкций из железобетонных плит, не запаслись пожарным и информационным щитами, а также не установили пункт очистки колес.

Прокурор Октябрьского района внес представление генеральному директору ООО «Строй-Партнер». После его рассмотрения все нарушения были устранены, виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

«Постановлением Управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области руководитель проекта, ООО «Строй-Партнер», оштрафован на 20 000 рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Источник — фото procpenza.ru
0
0
0
0
 
Гость|25.10.2019 10:58|

penzainform.ru писал(a):

руководитель проекта оштрафован на 20 000 рублей
Придется ему экономить на качестве стройматериалов.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!