25.10.2019 | 10:47

В Пензе прокуратура выявила нарушения при строительстве школы в третьем микрорайоне Арбекова и предъявила претензии к подрядчику - ООО «Строй-Партнер».

Как оказалось, специалисты приступили к основным работам, не завершив подготовительных. Они должны были полностью огородить площадку в районе улицы Лядова, 62, и проспекта Строителей, 91, но сделали это лишь частично.

Кроме того, рабочие не обустроили временные дороги и площадки для складирования строительных конструкций из железобетонных плит, не запаслись пожарным и информационным щитами, а также не установили пункт очистки колес.

Прокурор Октябрьского района внес представление генеральному директору ООО «Строй-Партнер». После его рассмотрения все нарушения были устранены, виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

«Постановлением Управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области руководитель проекта, ООО «Строй-Партнер», оштрафован на 20 000 рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.