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Общество | Кузнецкие дорожники подготовили для очистки улиц от снега 28 спецмашин

25.10.2019|14:57
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В пятницу, 25 октября, глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский проверил, насколько готова встретить зиму техника муниципального предприятия «Дорсервис».

Всего в очистке улиц Кузнецка от снега будет задействовано 28 единиц спецтехники. До начала зимы мэрия приобретет комплект пескоразбрасывающего оборудования. По мнению специалистов, эта мера в большой степени поможет решить проблему нехватки пескоразбрасывателей.

Кузнецкие дорожники подготовили 4 300 тонн противогололедной песко-соляной смеси, которой собираются обрабатывать проезжие части и тротуары. Для стоянки уборочной техники предназначен теплый бокс.

Источник — фото gorodkuzneck.ru
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