25.10.2019 | 14:57

В пятницу, 25 октября, глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский проверил, насколько готова встретить зиму техника муниципального предприятия «Дорсервис».

Всего в очистке улиц Кузнецка от снега будет задействовано 28 единиц спецтехники. До начала зимы мэрия приобретет комплект пескоразбрасывающего оборудования. По мнению специалистов, эта мера в большой степени поможет решить проблему нехватки пескоразбрасывателей.

Кузнецкие дорожники подготовили 4 300 тонн противогололедной песко-соляной смеси, которой собираются обрабатывать проезжие части и тротуары. Для стоянки уборочной техники предназначен теплый бокс.