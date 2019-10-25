25.10.2019 | 15:43

Транспортный затор случился утром 25 октября вдоль Олимпийской аллеи по направлению в центр города. Пробка, в итоге растянувшаяся до улицы Мира, была хорошо видна на интернет-картах.

Причиной неудобства стали дорожные работы - у остановки возле педагогического института начали монтировать заездной карман. Прибывшая спецтехника заняла место на проезжей части, а участок здесь и без того узкий.

Строители приступили к работам накануне. Они успели разобрать плитку и вырыть площадку под заездной карман. Решение основных задач еще впереди - отсыпать щебень, уложить асфальт, поставить бордюры.

Потребуется как минимум неделя, а это значит, что пробка в часы пик на том же участке может повториться.