Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|25 окт 2019|19:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Ясно |
  70.97  |  $  63.94

Общество | Дорожные работы на улице Лермонтова стали причиной утреннего затора

25.10.2019|15:43
Печать

Транспортный затор случился утром 25 октября вдоль Олимпийской аллеи по направлению в центр города. Пробка, в итоге растянувшаяся до улицы Мира, была хорошо видна на интернет-картах.

Причиной неудобства стали дорожные работы - у остановки возле педагогического института начали монтировать заездной карман. Прибывшая спецтехника заняла место на проезжей части, а участок здесь и без того узкий.

Строители приступили к работам накануне. Они успели разобрать плитку и вырыть площадку под заездной карман. Решение основных задач еще впереди - отсыпать щебень, уложить асфальт, поставить бордюры.

Потребуется как минимум неделя, а это значит, что пробка в часы пик на том же участке может повториться.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!