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Общество | Участники профилактической акции смогут бесплатно поплавать в бассейне

24.10.2019|14:52
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С понедельника, 28 октября, в Пензенской области будут ежедневно проходить акции, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с инсультом.

28 октября завершится работа площадки здоровья, ранее организованной в здании автовокзала (ул. Луначарского, 1). С 9:00 до 12:00 все желающие смогут определить показатели холестерина, глюкозы, артериального давления, индекс массы тела и получить индивидуальную консультацию врача.

Во вторник, 29 октября, с пензенцами встретится главный внештатный невролог Пензенской области Алексей Буланов. Лекция, посвященная инсульту, начнется в 14:00 в администрации Пензы (ул. Маршала Жукова, 4).

Предварительно в холле мэрии с 12:00 до 14:00 будет работать площадка центра здоровья. Все желающие смогут определить сердечно-сосудистый риск и узнать вероятность развития фатальных осложнений в течение ближайших десяти лет. Врач предложит комплекс мер по коррекции факторов риска для тех, у кого будут выявлены отклонения.

В среду, 30 октября, во дворце водных видов спорта «Дельфин» (с. Засечное, ул. Радужная, 4) с 11:00 до 14:00 специалисты по медицинской профилактике будут измерять талии и артериальное давление, определять насыщаемость капиллярной крови кислородом, устанавливать индекс массы тела. Бонусом посетителям станет бесплатное посещение бассейна.

«Акции проводятся бесплатно для всех желающих», - напомнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|24.10.2019 15:06|

С сфиллисом можно плавать?

Гость|24.10.2019 15:24|

Наличие справки не обязательно?

Имя: Гость
Комментарий:

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