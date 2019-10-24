24.10.2019 | 14:52

С понедельника, 28 октября, в Пензенской области будут ежедневно проходить акции, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с инсультом.

28 октября завершится работа площадки здоровья, ранее организованной в здании автовокзала (ул. Луначарского, 1). С 9:00 до 12:00 все желающие смогут определить показатели холестерина, глюкозы, артериального давления, индекс массы тела и получить индивидуальную консультацию врача.

Во вторник, 29 октября, с пензенцами встретится главный внештатный невролог Пензенской области Алексей Буланов. Лекция, посвященная инсульту, начнется в 14:00 в администрации Пензы (ул. Маршала Жукова, 4).

Предварительно в холле мэрии с 12:00 до 14:00 будет работать площадка центра здоровья. Все желающие смогут определить сердечно-сосудистый риск и узнать вероятность развития фатальных осложнений в течение ближайших десяти лет. Врач предложит комплекс мер по коррекции факторов риска для тех, у кого будут выявлены отклонения.

В среду, 30 октября, во дворце водных видов спорта «Дельфин» (с. Засечное, ул. Радужная, 4) с 11:00 до 14:00 специалисты по медицинской профилактике будут измерять талии и артериальное давление, определять насыщаемость капиллярной крови кислородом, устанавливать индекс массы тела. Бонусом посетителям станет бесплатное посещение бассейна.

«Акции проводятся бесплатно для всех желающих», - напомнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.