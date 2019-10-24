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Общество | Пензенским школьникам предлагают изобразить коррупцию в красках

24.10.2019|15:46
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Прокуратура Пензенской области объявила о старте конкурса рисунков «Коррупция глазами детей». Акция организована в преддверии международного дня борьбы с мздоимством.

В конкурсе могут участвовать школьники в возрасте от 10 до 18 лет. Работы должны быть выполнены на бумаге. Их будут принимать прокуроры городов и районов с 25 октября по 15 ноября.

Лучшие рисунки выставят в областной прокуратуре. 9 декабря победителям и участникам творческого состязания вручат дипломы и грамоты.

«Конкурс проходит в соответствии с комплексным планом по антикоррупционному просвещению и формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|24.10.2019 16:00|

Не дурите детей . им и так плохо(кроме детей коррупционеров)

Гость|24.10.2019 16:04|

Представляете уровень дебилизма и цинизма того, кто это придумал!?

Гость|24.10.2019 16:13|

Ну, всё! Коррупции в России придёт кирдык. А ты как думаешь, Лаврентий?))

Гость|24.10.2019 16:15|

Ребёнок родителей-бюджетников рассказывает однокласснику, что у него футболка 15000 руб стоит. Что он нарисует? Он же не знает ничего про коррупцию.

Гость|24.10.2019 16:16|

А дети коррупционеров будут участвовать в этом конкурсе?А конкурс будет честным?Победители не известны заранее?

Гость|24.10.2019 16:18|

Прокуратура прогнозирует, что на рисунках будут портреты училок с букетами цветов, коробками конфет, с золотыми цепочками и браслетами на фоне внедорожников?..

Гость|24.10.2019 16:22|

Гость писал(a):

Гость|24.10.2019 16:16|

А дети коррупционеров будут участвовать в этом конкурсе?

Так они и станут победителями)

Гость|24.10.2019 16:24|

Дети нарисуйте пожалуйста новые остановки

Гость|24.10.2019 16:27|

Тема для антикоррупционерного плаката в Пензе "Обсуждение новости закрыто".

Гость|24.10.2019 16:28|

Госпадя, что это? Россия, ты сошла с ума

Гость|24.10.2019 16:30|

Гость писал(a):

Дети нарисуйте пожалуйста новые остановки
и бордюры обязательно нарисуйте.

Гость|24.10.2019 16:31|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость|24.10.2019 16:16|

А дети коррупционеров будут участвовать в этом конкурсе?

Так они и станут победителями)
самый наглядный пример борьбы с коррупцией

Гость|24.10.2019 16:39|

Не трогайте коррупцию,

Пускай, зараза, скалится!

Возьмётесь за коррупцию-

Вся вертикаль развалится. :)

Имя: Гость
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