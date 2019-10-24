24.10.2019 | 15:46

Прокуратура Пензенской области объявила о старте конкурса рисунков «Коррупция глазами детей». Акция организована в преддверии международного дня борьбы с мздоимством.

В конкурсе могут участвовать школьники в возрасте от 10 до 18 лет. Работы должны быть выполнены на бумаге. Их будут принимать прокуроры городов и районов с 25 октября по 15 ноября.

Лучшие рисунки выставят в областной прокуратуре. 9 декабря победителям и участникам творческого состязания вручат дипломы и грамоты.

«Конкурс проходит в соответствии с комплексным планом по антикоррупционному просвещению и формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.