23.10.2019 | 17:06

Учреждению образования в Засечном уже 38 лет, а капитального ремонта крыши за это время не было ни разу. Его сумели сделать только в 2019 году и сейчас радуются, глядя на чистые потолки, прежде испещренные подтеками.

«Кровля протекала очень сильно, светильники так насыщались влагой, что нам приходилось отключать электричество. Поэтому для нас большое спасение, что работа была произведена, мы давно ее ждали», - рассказала директор школы Галия Муракаева.

Ремонт кровли состоялся в рамках региональной программы, созданной три года назад по инициативе губернатора. В результате десятки сельских школ привели в порядок, но многое еще предстоит. В Засечном верят, что проект будет продолжен и в 2020-м.

«Надеемся, что школа будет радовать не только своими успехами и достижениями в образовательной и воспитательной деятельности, но еще и внешне станет очень красивой и уютной», - прокомментировала учитель Ольга Мамкаева.

А в декабре 2019 года в Арбековской Заставе завершат строительство новой школы. Ее возводят в рамках национального проекта, реализуемого по указу Президента РФ Владимира Путина. Стоимость - 500 миллионов рублей.

Возглавит учебное заведение нынешний директор православной гимназии Юрий Каленов. Пока он регулярно приезжает на объект, чтобы контролировать ход работ. В феврале в школу пригласят родителей, планирующих отдать сюда детей, писать заявления о приеме. Будущий руководитель не сомневается, что желающих будет с избытком: школа станет многопрофильной.

«Очень большая прилегающая территория, хорошо представлен спортивный блок - большое футбольное поле, две баскетбольные площадки, две волейбольные, игровые площадки для детей младшего школьного возраста», - отметил он.

В следующем сентябре дети и педагоги впервые перешагнут порог нового учебного заведения. Совсем недалеко, в экоквартале, строится еще одна школа - тоже по нацпроекту.

В 2019-м на ремонт школ в районах области потратили более 170 миллионов рублей, а на ремонт детсадов впервые выделили 78 миллионов рублей из областного бюджета.