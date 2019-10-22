22.10.2019 | 17:50

Номера, начинающиеся на 8-800, 8-495 и 8-499, нужно запомнить и внести в черный список своего телефона. Если поступает звонок от подобного абонента, велика вероятность, что его делает охотник за деньгами.

«Эти звонки - уже не из Москвы. Большинство их поступает из других регионов и из-за рубежа, им доверять нельзя», - предупредил начальник отдела УМВД России по Пензенской области Михаил Чуватов.

Только за 2019 год свыше двух тысяч пензенцев пострадали от рук мошенников. Это значительно больше, чем в 2018-м. Несложно подсчитать, что ежедневно на удочку попадаются 7-8 человек.

Начинается потеря десятков, а то и сотен тысяч рублей стандартно.

«Любому из вас, наверное, неоднократно звонили и говорили: мы сотрудники банка, с вашей картой происходит подозрительная операция», - процитировал врио начальника полиции УМВД России по Пензенской области Сергей Шестаков.

Услышав эту фразу, лучше сразу положить трубку, иначе откреститься от навязчивых якобы банковских клерков будет нелегко.

«Женщина, которая звонила, представилась бухгалтером аж самого Центробанка и больше трех часов висела на телефоне и ждала новой информации, СМС должны были еще прийти. У нее что-то никак все не получалось», - рассказала пензячка.

Одного человека обмануть не получилось, но другие уловкам поддались. Только в августе 2019-го с одного и того же номера мошенники сделали почти 50 тысяч звонков за 5 дней и выудили 2 миллиона рублей.

Работник банка никогда не спросит ни фамилию, имя и отчество, ни паспортные данные, ни тем более номер карты - все есть в базе данных. Об этом стоит помнить, доверчиво беседуя с незнакомцем, ведь раскрываются только два случая мошенничества из пяти.

Однако не только телефон - инструмент обмана. Глобальная Сеть - пространство, где мошенникам есть чем поживиться. Так, пензячка, подав в Интернете заявку на кредит, впоследствии сама подарила незнакомцам 75 тысяч рублей, постепенно оплачивая одну услугу за другой.

«Страховка жизни, потери работы. Я спросила, почему так много. Они сказали, это вернется, компенсируется: 100 тысяч, и еще 3 с половиной, и 14 с половиной. Я внесла эту сумму, потом мне позвонили с другого номера, сказав, что они курьеры. Чтобы привезти договоры от обеих сторон, им нужно 9 100», - раскрыла подробности пострадавшая.

Потом и «кредиторы», и «курьеры» исчезли, а вместе с ними и деньги.

То же самое зачастую происходит и товарами, заказанными через Интернет.

«Не покупайте, не потрогав. Не делайте предоплату», - предостерег Сергей Шестаков.

Только в этом случае вероятность получить кота в мешке будет гораздо меньше.