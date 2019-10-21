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Общество | В Городище судебный пристав взыскивал долги в пользу отца

21.10.2019|17:32
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В Городищенском районе вскрылся конфликт интересов в работе подразделения судебных приставов. О нем рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Установлено, что пристав «возбудил и окончил полным исполнением 11 производств на сумму более 104 тысяч рублей в отношении ООО «Городищенское пассажирское автотранспортное предприятие» о взыскании задолженности по оплате труда в пользу жителя района, являющегося его отцом».

Узнав о возникновении личной заинтересованности, пристав должен был доложить об этом своему начальству, но обязательство не выполнил. Руководство же, в свою очередь, должным образом не проконтролировало его действия.

«Начальник Городищенского РОСП УФССП по Пензенской области и пристав–исполнитель привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания и выговора соответственно», - пояснила Светлана Артамонова.

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Гость|21.10.2019 18:17|

Зато отцу помог.

Гость|21.10.2019 18:31|

Попался всё таки.

Имя: Гость
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