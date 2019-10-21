21.10.2019 | 17:32

В Городищенском районе вскрылся конфликт интересов в работе подразделения судебных приставов. О нем рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Установлено, что пристав «возбудил и окончил полным исполнением 11 производств на сумму более 104 тысяч рублей в отношении ООО «Городищенское пассажирское автотранспортное предприятие» о взыскании задолженности по оплате труда в пользу жителя района, являющегося его отцом».

Узнав о возникновении личной заинтересованности, пристав должен был доложить об этом своему начальству, но обязательство не выполнил. Руководство же, в свою очередь, должным образом не проконтролировало его действия.

«Начальник Городищенского РОСП УФССП по Пензенской области и пристав–исполнитель привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания и выговора соответственно», - пояснила Светлана Артамонова.