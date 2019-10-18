18.10.2019 | 12:35

Мобильная группа Саратовской таможни задержала в Пензенской области фуру с грушами. Страной происхождения товара в накладной была указана Турция, а вес фруктов составлял 21,4 тонны.

Таможенники засомневались в сопроводительных документах и проверили груши более тщательно. Оказалось, что компания, отправившая товар и обозначенная в бумагах, была ликвидирована еще в июне 2019 года.

При таможенном досмотре обнаружились следы удаления маркировки на товаре и упаковке. На уцелевших наклейках странами происхождения груш значились Бельгия и Польша.

«В соответствии с российским законодательством ввоз сельхозпродукции из этих стран на территорию России запрещен. Товар изъят и передан должностным лицам Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области», - сообщили в пресс-служба Саратовской таможни.

По всей видимости, санкционные груши ждет свалка, как это происходило и ранее. Так, в октябре на полигоне ТБО рядом с селом Чемодановка было уничтожено более двух тонн польских груш. В сентябре там же раздавили семь тонн этих фруктов, а также 250 кг яблок.