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Общество

За проект ликвидации свалки в Спасске готовы отдать 13,6 млн

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На проект ликвидации несанкционированной свалки в Спасске готовы потратить 13 млн 699 тысяч 970 рублей.

Такова начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем электронного аукциона, стартовавшего 20 февраля на портале госзакупок.

Заказчиком выступает областное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования. Заявки от подрядчиков принимаются до 28 февраля.

Свалка расположена на земельном участке площадью 3,3865 га на территории Беднодемьяновского сельсовета. Там 48 кубометров отходов четвертого класса опасности (малоопасные).

Ликвидировать мусорку планируют методом рекультивации, поэтому в проекте нужно предусмотреть технологию проведения ее технического и биологического этапов.

«Выполнить консервацию нарушенных земель, закрепление поверхности нарушенных земель материалами, обладающими водопрочностью и устойчивостью к температурным колебаниям, нанесение экранирующего слоя почвы, проведение мелиоративных работ, закрепление отвалов техническими, биологическими или химическими способами.

Предусмотреть комплекс восстановительных работ на площади нарушенных земель по созданию искусственного рельефа, приближенного и согласованного с окружающей местностью; мероприятия по дегазации массива свалки и предотвращению его горения (при необходимости), созданию режимно-наблюдательной сети, проведению регулярных инструментальных наблюдений за деформациями свалки», - перечисляется в документе.

Подготовить проект необходимо до 10 декабря 2024 года.

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