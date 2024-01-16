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Общество

Влияние свалки снега на почву в Арбековском лесу изучают

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В Пензе оценивают последствия вывоза снега в Арбековский лес. Если специалисты обнаружат, что природе нанесен вред, виновник понесет ответственность.

Вопрос по этой теме житель Пензы задал первому заместителю министра ЖКХ и ГЗН региона Андрею Цесареву во время прямого эфира, организованного ЦУРом во вторник, 16 января.

«Почему который год подряд в Арбековском лесу действует снежный полигон, не имеющий даже должного покрытия, препятствующего просачиванию токсикантов и канцерогенов в почву и подземные воды?» - поинтересовался у чиновника мужчина.

Точное местонахождение свалки он не указал.

«Вот если я про тот полигон думаю, про который я думаю... Но да, неизвестно... Насколько я знаю, следственный комитет там занимался данным вопросом. Прокуратура, Росприроднадзор - они там свою оценку дадут по влиянию вот этого снега, содержащего или не содержащего реагенты, на почву. То есть это их полномочия, они прокомментируют. Если там будет, конечно, что-то нарушено, выявлено, там, как я читал, до уголовного дела дойдет», - ответил Цесарев.

В начале декабря горожане рассказали о свалке снега в Арбековском лесу. «Не первый год свозят снег КамАЗами, но никто этого не замечает», - высказался пензенец.

Прошлой зимой поднимался тот же вопрос: люди делились фотографиями привозивших снег в лес грузовиков, на место выезжали журналисты, свалку снимали с квадрокоптера, пензенцы обращались в мэрию, но так и не добились ответа на вопрос, кто разрешил складировать снег с реагентами, солью, грязью и мусором в зеленой зоне.

В управлении ЖКХ города пояснили, что полигон в районе Арбековского леса не является частью лесного массива. Снег туда действительно вывозят, но только собранный с улицы Московской, а также в скверах.

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