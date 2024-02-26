Камешкирец поплатился за желание сделать брелоки из патронов

31-летнего жителя Камешкирского района наказали за хранение патронов, которые он нашел на свалке.
В апреле 2022 года мужчина приметил на мусорке в селе Русский Камешкир пакет, внутри которого были боеприпасы - 34 охотничьих патрона «Ремингтон» калибра 5,56.
Он принес все к себе в сарай и хранил там до 6 октября 2023-го, когда находку изъяли правоохранители.
Сельчанин объяснил, что на самом деле его внимание привлекли электрические провода. Только когда он стал перебирать содержимое пакета в сарае, обнаружились патроны. Мужчина оставил их себе, чтобы сделать брелоки, но не успел.
«Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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