Пензенец попробовал обмануть таможню при ввозе трех иномарок

23.01.2024 | 13:23

Житель Пензы попытался обмануть сотрудников Саратовской таможни при оплате утилизационного сбора на ввезенные в регион три иномарки.

Машины горожанин приобрел в 2022 году в республиках Казахстан и Киргизия. На таможне он сообщил, что автомобили куплены для личных нужд и оплатил утилизационный сбор на общую сумму в 11 200 рублей.

«Расчет был осуществлен по ставкам, предусмотренным для физических лиц, которые ввозят транспортные средства для личного пользования», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

В 2023 году Саратовская таможня проверила, какова судьба ввезенных мужчиной машин, и обнаружила, что он их все продал. В этом случае утилизационный сбор должен взиматься в большем размере.

Сотрудники направили пензенцу уведомление о том, что ему следует заплатить 834 600 рублей плюс пени 53 173 рубля.

Горожанин с таким требованием не согласился и подал иск в Октябрьский районный суд Пензы, однако его не удовлетворили. Тогда мужчина обратился в судебную коллегию по административным делам областного суда и тоже встретил отказ.

«В ходе судебных разбирательств установлено, что мужчина ввез на территорию России три новые иномарки, которые в течение короткого промежутка времени продал третьим лицам без постановки на учет в органах ГИБДД, что свидетельствует о приобретении им этого имущества для целей, не связанных с удовлетворением личных нужд», - пояснили в пресс-службе областного суда.

Таким образом, требование таможни признано правомерным. Теперь пензенцу предстоит расстаться почти с миллионом рублей.