Сетевое издание|18+|Вторник|23 янв 2024|14:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенец попробовал обмануть таможню при ввозе трех иномарок

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Житель Пензы попытался обмануть сотрудников Саратовской таможни при оплате утилизационного сбора на ввезенные в регион три иномарки.

Машины горожанин приобрел в 2022 году в республиках Казахстан и Киргизия. На таможне он сообщил, что автомобили куплены для личных нужд и оплатил утилизационный сбор на общую сумму в 11 200 рублей.

«Расчет был осуществлен по ставкам, предусмотренным для физических лиц, которые ввозят транспортные средства для личного пользования», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

В 2023 году Саратовская таможня проверила, какова судьба ввезенных мужчиной машин, и обнаружила, что он их все продал. В этом случае утилизационный сбор должен взиматься в большем размере.

Сотрудники направили пензенцу уведомление о том, что ему следует заплатить 834 600 рублей плюс пени 53 173 рубля.

Горожанин с таким требованием не согласился и подал иск в Октябрьский районный суд Пензы, однако его не удовлетворили. Тогда мужчина обратился в судебную коллегию по административным делам областного суда и тоже встретил отказ.

«В ходе судебных разбирательств установлено, что мужчина ввез на территорию России три новые иномарки, которые в течение короткого промежутка времени продал третьим лицам без постановки на учет в органах ГИБДД, что свидетельствует о приобретении им этого имущества для целей, не связанных с удовлетворением личных нужд», - пояснили в пресс-службе областного суда.

Таким образом, требование таможни признано правомерным. Теперь пензенцу предстоит расстаться почти с миллионом рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте