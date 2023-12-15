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Общество

Гастроэнтеролог рекомендовала есть чернослив при запорах

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Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала «Известиям», чем полезен чернослив и кому следует употреблять его с осторожностью.

Чернослив богат растворимой и нерастворимой клетчаткой, необходимой для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Благодаря этому свойству он обладает слабительным действием.

«Регулярное употребление этих сухофруктов в натуральном виде или в выпечке, компоте помогает в профилактике запоров», - рассказала Кашух.

Также в состав чернослива входят витамины группы В, витамины А, Е и К, никотиновая кислота, калий, железо, фосфор, цинк, медь, марганец, магний.

Кроме того, отметила Екатерина Кашух, чернослив способствует сохранению и образованию костной ткани. А полифенолы - природные антиоксиданты, содержащиеся в черносливе в большом количестве, препятствуют воспалениям, снижают риск развития онкологических заболевания и сбоев в работе сердечно-сосудистой системы.

Тем не менее не стоит воспринимать сушеные сливы как панацею. Врач рекомендует съедать не больше 4-5 ягод в день.

«Во-первых, как и любые сухофрукты, чернослив - достаточно калорийный продукт. В 100 г содержится около 240 ккал. Во-вторых, большое количество чернослива может привести к диарее, вздутию живота, тошноте и другим неприятным симптомам желудочно-кишечного расстройства», - предупредила Екатерина Кашух.

Она отметила, что чернослив следует употреблять с осторожностью людям с сахарным диабетом, избыточной массой тела, расстройствами пищеварения. Кроме того, следует учитывать, что в этом продукте содержится много витамина К - природного коагулянта, способствующего свертываемости крови.

«Если человек принимает антикоагулянты, препараты, разжижающие кровь, ему стоит уточнить у лечащего врача, можно ли есть чернослив и в каком количестве», - резюмировала Екатерина Кашух.

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Источник — фото pixabay.com
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