В Спасске пожилой семейной паре простили кражу яблок

08.12.2023 | 13:26

В Спасске перед судом предстала пожилая семейная пара. 62-летним супругам инкриминировалась групповая кража по предварительному сговору. А объектом хищения стали яблоки из местного сада.

Сентябрьским вечером супруги пришли на участок «Спасские сады» и набили «орловским синапом» мешок, сумку и рюкзак. Однако сварить варенье или выжать сок из ароматных плодов не удалось: их застали с поличным сотрудники хозяйства, вырастившие урожай. Как оказалось, чета собиралась похитить почти полцентнера яблок.

В судебном заседании супруги признали вину и раскаялись. Представитель «Спасских садов» заявил, что не хочет привлекать пожилых людей к уголовной ответственности: они полностью возместили нанесенный вред и принесли извинения.

Суд удовлетворил его ходатайство и прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

Спасские яблоки не раз привлекали к себе внимание любителей фруктов. Причем не только из окрестных сел, но даже из соседнего региона. Так, в августе 2015 года 35-летний житель Мордовии украл из сада в Спасском районе более 27 килограммов плодов, но был задержан участковым уполномоченным полиции.

Неделей раньше в том же саду были предотвращены сразу две кражи. Яблочными ворами также оказались жители Мордовии. Один из них пытался похитить 82 кг, в багажнике машины второго задержанного полицейские обнаружили 120 кг.

В сентябре стражи порядка вновь задержали гостей из Мордовии, которые часом раньше похитили 88 кг яблок из плодового сада в селе Липлейка.

В 2017 году еще один житель Мордовии, проезжая мимо сада в Спасском районе, решил, что он открыт для всех желающих. Его задержали в момент погрузки в машину мешков с 64,5 кг яблок. Суд назначил штраф 3 000 рублей.