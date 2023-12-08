Сетевое издание|18+|Пятница|8 дек 2023|17:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-18oC
-17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В Спасске пожилой семейной паре простили кражу яблок

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Спасске перед судом предстала пожилая семейная пара. 62-летним супругам инкриминировалась групповая кража по предварительному сговору. А объектом хищения стали яблоки из местного сада.

Сентябрьским вечером супруги пришли на участок «Спасские сады» и набили «орловским синапом» мешок, сумку и рюкзак. Однако сварить варенье или выжать сок из ароматных плодов не удалось: их застали с поличным сотрудники хозяйства, вырастившие урожай. Как оказалось, чета собиралась похитить почти полцентнера яблок.

В судебном заседании супруги признали вину и раскаялись. Представитель «Спасских садов» заявил, что не хочет привлекать пожилых людей к уголовной ответственности: они полностью возместили нанесенный вред и принесли извинения.

Суд удовлетворил его ходатайство и прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

Спасские яблоки не раз привлекали к себе внимание любителей фруктов. Причем не только из окрестных сел, но даже из соседнего региона. Так, в августе 2015 года 35-летний житель Мордовии украл из сада в Спасском районе более 27 килограммов плодов, но был задержан участковым уполномоченным полиции.

Неделей раньше в том же саду были предотвращены сразу две кражи. Яблочными ворами также оказались жители Мордовии. Один из них пытался похитить 82 кг, в багажнике машины второго задержанного полицейские обнаружили 120 кг.

В сентябре стражи порядка вновь задержали гостей из Мордовии, которые часом раньше похитили 88 кг яблок из плодового сада в селе Липлейка.

В 2017 году еще один житель Мордовии, проезжая мимо сада в Спасском районе, решил, что он открыт для всех желающих. Его задержали в момент погрузки в машину мешков с 64,5 кг яблок. Суд назначил штраф 3 000 рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте