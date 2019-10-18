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Общество | В Пензе провели турнир по лазертагу среди учащихся колледжей

18.10.2019|18:35
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В Пензе отметили День допризывной молодежи. Скоро парням предстоит надеть армейскую форму и отправиться служить Родине. К такому надо быть готовыми.

Поэтому среди команд колледжей провели турнир по лазертагу. Это военно-тактическая игра.

«В ходе соревнований вы будете мыслить, показывать свою ловкость и быстроту. Это в будущем вам пригодится», - поставил задачу военный комиссар Пензенской области Анатолий Синельников.

Сражения абсолютно безболезненны и бесшумны. Из лазерного маркера противники стреляют друг в друга, целясь в отметки на голове.

«При каждом попадании подаются световой и звуковой сигналы, и игрок выходит. Остается всего пять игроков, им начисляются очки. При захвате флага команда поднимается на следующий уровень турнира», - рассказал судья соревнований Даниил Золотарев.

В турнире приняли участие 12 команд. Каждый бой длился не более пяти минут.

Самым слаженным и эффективным подразделением стала команда социально-педагогического колледжа.

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