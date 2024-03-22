Пензенских студентов попросили не приходить в университет

22.03.2024 | 23:15

В Пензенском государственном университете отменили очные занятия. Информация об этом появилась в телеграм-канале учреждения.

Студентов просят не приходить в университет в субботу, 23 марта.

«Занятия завтра будут проводиться в дистанционном режиме», - говорится в сообщении.

Ранее в Пензенской области из-за теракта в Красногорске отменили все массовые мероприятия.

«Поручил ввести дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности. Усилить меры безопасности на объектах с массовым пребыванием людей», - заявил губернатор Олег Мельниченко.

Трагедия произошла в подмосковном Crocus City Hall в пятницу вечером. Неизвестные расстреляли людей, ожидавших концерта группы «Пикник». Около 22:10 в ЦОС ФСБ сообщали о 40 погибших и более 100 раненых.