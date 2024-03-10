Сетевое издание|18+|Воскресенье|10 мар 2024|18:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пачелме отремонтируют здание казачьего кадетского корпуса

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пачелме ищут подрядчика, который займется капремонтом здания филиала Губернаторского казачьего кадетского корпуса Нижнеломовского многопрофильного техникума.

В 2024 году на работы выделят свыше 106 млн рублей. Планируется обновить кровлю общежития и столовой, модернизировать инженерные сети.

В 2025 году на ремонт предусмотрено порядка 168 млн рублей. На эти деньги приведут в порядок общежитие и столовую, озеленят и благоустроят территорию.

«Давайте попытаемся за 2024 год сделать как можно больше. Если сделать хороший ремонт и поставить современное оборудование, найдется много желающих здесь учиться. Если делать достойные условия - люди это оценят», - подчеркнул губернатор Олег Мельниченко, побывавший с визитом в Пачелмском районе и осмотревший казачий кадетский корпус.

В Пачелме отремонтируют здание казачьего кадетского корпуса

Он поручил опережающими темпами проработать варианты проведения капремонта.

Сейчас в корпусе обучаются около 150 ребят. Они осваивают профессии повара-кондитера и мастера сельхозпроизводства.

Полная загруженность учебного заведения - 250 студентов. Ее можно достичь, занявшись подготовкой мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей, автомехаников, специалистов по садовому, парковому и ландшафтному дизайну.

В Пачелме отремонтируют здание казачьего кадетского корпуса

«Планируется создать образовательный кластер с обучением по востребованным специальностям и переподготовкой, отремонтировать автодром и открыть трактородром, закупить необходимое оборудование», - добавили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Предполагается, что учебное заведение также сможет выстраивать связи с работодателями и готовить специалистов под их конкретный заказ.

Известно, что в 2021 году в здании филиала Губернаторского казачьего кадетского корпуса Нижнеломовского многопрофильного техникума отремонтировали спортивный зал, частично заменили окна в учебном корпусе и обновили крышу.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного правительства
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте