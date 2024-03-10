В Пачелме отремонтируют здание казачьего кадетского корпуса

10.03.2024 | 12:31

В Пачелме ищут подрядчика, который займется капремонтом здания филиала Губернаторского казачьего кадетского корпуса Нижнеломовского многопрофильного техникума.

В 2024 году на работы выделят свыше 106 млн рублей. Планируется обновить кровлю общежития и столовой, модернизировать инженерные сети.

В 2025 году на ремонт предусмотрено порядка 168 млн рублей. На эти деньги приведут в порядок общежитие и столовую, озеленят и благоустроят территорию.

«Давайте попытаемся за 2024 год сделать как можно больше. Если сделать хороший ремонт и поставить современное оборудование, найдется много желающих здесь учиться. Если делать достойные условия - люди это оценят», - подчеркнул губернатор Олег Мельниченко, побывавший с визитом в Пачелмском районе и осмотревший казачий кадетский корпус.

Он поручил опережающими темпами проработать варианты проведения капремонта.

Сейчас в корпусе обучаются около 150 ребят. Они осваивают профессии повара-кондитера и мастера сельхозпроизводства.

Полная загруженность учебного заведения - 250 студентов. Ее можно достичь, занявшись подготовкой мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей, автомехаников, специалистов по садовому, парковому и ландшафтному дизайну.

«Планируется создать образовательный кластер с обучением по востребованным специальностям и переподготовкой, отремонтировать автодром и открыть трактородром, закупить необходимое оборудование», - добавили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Предполагается, что учебное заведение также сможет выстраивать связи с работодателями и готовить специалистов под их конкретный заказ.

Известно, что в 2021 году в здании филиала Губернаторского казачьего кадетского корпуса Нижнеломовского многопрофильного техникума отремонтировали спортивный зал, частично заменили окна в учебном корпусе и обновили крышу.