18.10.2019 | 12:16

Гражданские супруги из Лопатинского района отказались выполнять решение суда и попали за решетку.

Как сообщили в пресс-службе управления ФССП по Пензенской области, пара демонстрировала удивительное единодушие во всем и даже в нарушении порядка. Сожители, будучи нетрезвыми, появлялись в общественных местах, за что и получили наказание в виде обязательных работ.

«Дама больше любила находиться в центре внимания общества. Об этом свидетельствуют шесть административных протоколов. Мужчина был скромнее и получил только один протокол. Но работать ни он, ни она не спешили», - отметили в пресс-службе ведомства.

В ситуацию вмешались судебные приставы и составили в отношении сельчан протоколы за неисполнение решения суда. Им назначили наказание в виде административного ареста.

«В соотношении 1:6 они заехали в специальный приемник. Мужчина, отбыв 15 суток ареста, вышел, начав сразу отрабатывать положенные часы. А вот даме пришлось провести летние и осенние месяцы в «темнице сырой», - рассказали в управлении.

Однако пребывание под арестом не изменило взглядов женщины на обязательные работы. В настоящий момент свой долг по ним она так и не отдала.

«Вероятно, хочет устроить себе «зимовье» в теплом помещении специального приемника», - резюмировали приставы.