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Общество | Сожители из Лопатинского района разделили на двоих нарушение и арест

18.10.2019|12:16
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Гражданские супруги из Лопатинского района отказались выполнять решение суда и попали за решетку.

Как сообщили в пресс-службе управления ФССП по Пензенской области, пара демонстрировала удивительное единодушие во всем и даже в нарушении порядка. Сожители, будучи нетрезвыми, появлялись в общественных местах, за что и получили наказание в виде обязательных работ.

«Дама больше любила находиться в центре внимания общества. Об этом свидетельствуют шесть административных протоколов. Мужчина был скромнее и получил только один протокол. Но работать ни он, ни она не спешили», - отметили в пресс-службе ведомства.

В ситуацию вмешались судебные приставы и составили в отношении сельчан протоколы за неисполнение решения суда. Им назначили наказание в виде административного ареста.

«В соотношении 1:6 они заехали в специальный приемник. Мужчина, отбыв 15 суток ареста, вышел, начав сразу отрабатывать положенные часы. А вот даме пришлось провести летние и осенние месяцы в «темнице сырой», - рассказали в управлении.

Однако пребывание под арестом не изменило взглядов женщины на обязательные работы. В настоящий момент свой долг по ним она так и не отдала.

«Вероятно, хочет устроить себе «зимовье» в теплом помещении специального приемника», - резюмировали приставы.

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Гость|18.10.2019 12:39|

Баба отрицалово...

Гость|18.10.2019 13:10|

Как весело приставалам и журналюшкам, обхохочешься, псы подзаборные

Гость|18.10.2019 13:23|

Гость писал(a):

Как весело
Алкаши и маргиналы созданы нам на потеху

Гость|18.10.2019 13:29|

Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам

Мы хлеба горбушку - и ту пополам,

Коль ветер лавиной и песня лавиной -

Тебе половина и мне половина.

Имя: Гость
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