18.10.2019 | 17:15

В пятницу, 18 октября, в ПензГТУ открылась площадка всероссийского фестиваля «Наука 0+», организатором которого выступает МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Мероприятие открылось видеообращением министра науки и высшего образования Михаил Котюкова.

«Фестиваль является окном в живой мир науки, который люди создают для людей. Именно в рамках фестиваля вы сможете познакомиться с лучшими научными школами России. Сегодня мы ждем более 30 тысяч новых молодых исследователей в университеты, в институты, на инженерные предприятия. И я уверен, что многие из вас выберут науку делом своей жизни», - обратился к аудитории Михаил Котюков.

В ПензГТУ в третий раз собрались не только студенты и школьники, но и все желающие приобщиться к науке. Им понятно и доступно рассказали, что такое наука, чем занимаются ученые, как научный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы открывает современному человеку.

«В первую очередь фестиваль ориентирован на тех, кто делает первые шаги в науке, кто интересуется современными научными достижениями, стремится расширить свой кругозор и открыт для новых знаний», - отметила начальник отдела научных исследований ПензГТУ Анна Коростелева.

Традиционно технические и гуманитарные кафедры вуза подготовили свои мастер-классы, открыли двери научных лабораторий и представили участникам направления своей работы.

Мобильные технологии, метафизика, биофармацевтика, конструирование информационных технических систем, ТРИЗ и инновации в организации питания, биомедицина и биотехнологии - эти и многие другие научные направления стали темами обсуждения на площадках фестиваля.

Генассамблея ООН провозгласила 2019 год Годом периодической таблицы химических элементов в честь 150-летия открытия русским ученым Дмитрием Менделеевым периодического закона. Поэтому центральным событием на фестивале в ПензГТУ стала всероссийская химическая лаборатория Mendeleev Lab.

Ее организаторами в вузе стали участники научно-проектного кампуса ПензГТУ и кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Биотехнологии и техносферная безопасность» Дмитрий Борисков.

«Мы предложили ребятам для разминки проанализировать несколько химических опытов, которые настроили бы их на нужную - «химическую» - волну, а далее им предстоит решать очень интересные и не всегда простые задания лабораторной», - рассказал он.

Завершился проект вручением памятных подарков и сертификатов участникам фестиваля.

«Мы искренне надеемся, что фестиваль поможет и нашим студентам, и школьникам определиться с выбором своих научных приоритетов и в дальнейшем в студенческих научных обществах вуза сделать свои первые открытия и реализовать свои идеи в проектной деятельности», - подвела итог мероприятию ведущий специалист по НИРС Юлия Дианова.