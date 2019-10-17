17.10.2019 | 17:16

В Пензенской области органы прокуратуры выявили множество недостатков в сфере обеспечения безопасности на дорогах близ образовательных учреждений.

Поводом для проведения проверок послужила сложная ситуация: за 9 месяцев 2019 года в Пензенской области зарегистрировано 162 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 5 детей погибло и 174 получили травмы.

В Пензе нерегулируемые переходы возле лицеев № 2 и 29, у школы № 58 не оборудованы светофорами, искусственными неровностями и знаками, ограничивающими скорость. Также выявлены недостатки возле школы № 27 и гимназии № 1.

В Кузнецке отсутствуют ограждения у лицея № 21, школ № 6 и 8, у первых корпусов детсадов № 6 и 27. У школы № 15 нет перехода, ограждений, искусственных неровностей и светофора. Нарушения выявлены также у детсадов № 24, 36 (1-й корпус), 37.

Недостатки в сфере дорожной безопасности у школ обнаружены в Городищенском, Лопатинском, Никольском районах. Прокуроры внесли представления главам районных администраций и руководителям организаций, обслуживающих данные участки дорог.

Прокурор Иссинского района обратился в суд с требованием от администрации сельсовета привести в порядок автобусную остановку возле школы в селе Уварово.

«Отсутствовали остановочная и посадочная площадка, заездной карман, боковая разделительная полоса, тротуары и пешеходные дорожки, автопавильон, пешеходный переход, скамья, урна для мусора, технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, ограждения). Заявление находится на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.