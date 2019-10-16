16.10.2019 | 17:21

Жильцы 18-этажного дома № 21 на улице Фурманова последние несколько дней не выпускают телефоны из рук, пытаясь выяснить, почему батареи в квартирах стали холодными и когда окажутся горячими вновь.

«Не поверите - просто замерзаем. Уже вторую неделю сидим в холоде. У нас и грудные дети, и постирать хочется, и вообще горячей воды хочется», - рассказала Галина Семенникова.

Холод неприятен, но еще мучительнее обстановка неизвестности - никто не объясняет, что происходит. Попробовали позвонить руководителю управляющей компании.

«Мы ничего сделать не можем: прорыв на трассе, трасса не наша. Вы кому деньги платите за отопление? К ним все вопросы», - ответил тот.

Люди в очередной раз позвонили в ресурсоснабжающую организацию и услышали рекомендацию обратиться в управляющую компанию. В целом они пробовали пробиться по десятку телефонных номеров, и везде их куда-нибудь перенаправляли.

Горожане провели почти детективное расследование. По неофициальной информации, причиной отключения стали вышедшие из строя коммуникации. Начать ремонт сразу не могли, поскольку оказалось, что труба ни у кого на балансе не числится, хотя дому больше 10 лет. На работы нужно около полумиллиона рублей.

В единой дежурно-диспетчерской службе Пензы озвучили дату подачи тепла на Фурманова.

«Поставлен срок до 18 октября, контролирует Ленинская администрация. О прочем они нам не отчитались», - сообщили Нине Деревянко.

Но и тогда тепло в многоэтажку может не прийти. Все зависит от сложности работ при ремонте трубы. Его все-таки начали - взялась компания, которая строит дома поблизости. Действия по поводу постановки трубы на учет уже ведутся.