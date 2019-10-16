Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|17 окт 2019|11:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
  71.00  |  $  64.15

Общество | Жители дома на улице Фурманова все еще ждут подачи отопления

16.10.2019|17:21
Печать

Жильцы 18-этажного дома № 21 на улице Фурманова последние несколько дней не выпускают телефоны из рук, пытаясь выяснить, почему батареи в квартирах стали холодными и когда окажутся горячими вновь.

«Не поверите - просто замерзаем. Уже вторую неделю сидим в холоде. У нас и грудные дети, и постирать хочется, и вообще горячей воды хочется», - рассказала Галина Семенникова.

Холод неприятен, но еще мучительнее обстановка неизвестности - никто не объясняет, что происходит. Попробовали позвонить руководителю управляющей компании.

«Мы ничего сделать не можем: прорыв на трассе, трасса не наша. Вы кому деньги платите за отопление? К ним все вопросы», - ответил тот.

Люди в очередной раз позвонили в ресурсоснабжающую организацию и услышали рекомендацию обратиться в управляющую компанию. В целом они пробовали пробиться по десятку телефонных номеров, и везде их куда-нибудь перенаправляли.

Горожане провели почти детективное расследование. По неофициальной информации, причиной отключения стали вышедшие из строя коммуникации. Начать ремонт сразу не могли, поскольку оказалось, что труба ни у кого на балансе не числится, хотя дому больше 10 лет. На работы нужно около полумиллиона рублей.

В единой дежурно-диспетчерской службе Пензы озвучили дату подачи тепла на Фурманова.

«Поставлен срок до 18 октября, контролирует Ленинская администрация. О прочем они нам не отчитались», - сообщили Нине Деревянко.

Но и тогда тепло в многоэтажку может не прийти. Все зависит от сложности работ при ремонте трубы. Его все-таки начали - взялась компания, которая строит дома поблизости. Действия по поводу постановки трубы на учет уже ведутся.

0
0
0
0
 
Гость|16.10.2019 19:58|

Вот вам и танцы Ильина с "бесхозными трубами". Откуда они бесхозные и почему эти трубы тогда ПО ЗАКОНУ о муниципалитете не взяты на баланс города? Дождетесь, народ вас на вилы...

Гость|16.10.2019 20:04|

Кроме отопления, в доме отсутствует ГВС, а также постоянные перебои с подачей ХВС по причине отключения рециркуляционных насосов. Управляющая компания ООО "Уютный Дом", Пенза (ИНН 5837055533, офис на ул. Бекешская, 2А), домом на Фурманова 21 не управляет, жителей посылают подальше, зато за счет средств фонда капремонта, то "новые трубы поменяют", то зачем-то сняли почтовые ящики, а потом под видом "новых" повесили их обратно. Есть еще так называемый Совет дома, который под стать управляйке, такой же бестолковый и бесполезный, раньше делали вид что что-то делали, а сейчас на все "болт забили" ...

Гость|16.10.2019 22:16|

Хорощо хоть на улице нет мороза!

Гость|16.10.2019 23:47|

Некогда Заниматься вашим отоплением, там надо в мэры двигаться

Гость|17.10.2019 08:13|

Ну что, где активисты, которым все жарко и рано отопление включать, в этом доме не нашлось?

Гость|17.10.2019 08:13|

Инициируйте собрание и откажитесь от совета дома, и от управляйки. Организуйте ТСЖ, вроде обеспеченные у Вас живут люди, а то так и будете из года в год радости жизни испытывать.

Гость|17.10.2019 10:51|

Радуйтесь. А то дышать в квартирах нечем! Мы перекрыли батареи а стояки огнем горят. Форточки раскрыты! А платить будем за месяц отопления улицы.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!