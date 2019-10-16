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Общество | Пензячка смогла попасть в квартиру свекрови только с помощью спасателей

16.10.2019|13:34
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Утром во вторник, 15 октября, пензячке, желавшей попасть в квартиру к свекрови на улице Пушанина, потребовалась помощь спасателей. Пенсионерка долгое время не открывала входную дверь.

В 9:10 сигнал об этом поступил в поисково-спасательную службу, и специалисты выехали на место.

Используя раскладную лестницу, они через балкон забрались в квартиру, расположенную на третьем этаже, и отперли замок.

«Пожилая женщина находилась внутри, сидела на стуле и не могла двигаться. От вызова скорой помощи отказалась. Дальнейшую заботу о ней взяла на себя родственница», - сообщили в ГУ «ППСЦ».

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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