16.10.2019 | 13:34

Утром во вторник, 15 октября, пензячке, желавшей попасть в квартиру к свекрови на улице Пушанина, потребовалась помощь спасателей. Пенсионерка долгое время не открывала входную дверь.

В 9:10 сигнал об этом поступил в поисково-спасательную службу, и специалисты выехали на место.

Используя раскладную лестницу, они через балкон забрались в квартиру, расположенную на третьем этаже, и отперли замок.

«Пожилая женщина находилась внутри, сидела на стуле и не могла двигаться. От вызова скорой помощи отказалась. Дальнейшую заботу о ней взяла на себя родственница», - сообщили в ГУ «ППСЦ».