В ЗАТО Заречном учащихся 9-х классов научили отличать настоящие новости от фейковых.
Уроки на тему, посвященную безопасному поведению в интернете и социальных сетях, прошли в школе № 220, сообщает портал «Город Z». Их провели специалисты психолого-социального центра системы образования «Надежда».
После теоретической части последовала практическая. Подросткам предложили определить, реален человек или нет, выслушав заготовленную историю, а также найти, где настоящая новость, а где фейковая.
Подобные занятия проходят в зареченских школах ежегодно в течение месяца.
Не фейк еще поискать надо.