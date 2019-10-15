15.10.2019 | 09:24

В ЗАТО Заречном учащихся 9-х классов научили отличать настоящие новости от фейковых.

Уроки на тему, посвященную безопасному поведению в интернете и социальных сетях, прошли в школе № 220, сообщает портал «Город Z». Их провели специалисты психолого-социального центра системы образования «Надежда».

После теоретической части последовала практическая. Подросткам предложили определить, реален человек или нет, выслушав заготовленную историю, а также найти, где настоящая новость, а где фейковая.

Подобные занятия проходят в зареченских школах ежегодно в течение месяца.