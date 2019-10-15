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Общество | Зареченских школьников научили определять фейковые новости

15.10.2019|09:24
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В ЗАТО Заречном учащихся 9-х классов научили отличать настоящие новости от фейковых.

Уроки на тему, посвященную безопасному поведению в интернете и социальных сетях, прошли в школе № 220, сообщает портал «Город Z». Их провели специалисты психолого-социального центра системы образования «Надежда».

После теоретической части последовала практическая. Подросткам предложили определить, реален человек или нет, выслушав заготовленную историю, а также найти, где настоящая новость, а где фейковая.

Подобные занятия проходят в зареченских школах ежегодно в течение месяца.

Источник — фото gorodz.info
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Гость|15.10.2019 09:36|

Не фейк еще поискать надо.

Гость|15.10.2019 09:37|

ворота в лосятник заварили!

Это файк или радостная правда?

Гость|15.10.2019 09:38|

христос воскрес - вот это типичный фейк!

Гость|15.10.2019 09:39|

Чиновник украл миллиарды - фейк!

Прорвало канализацию из-за агентов госдепа - чистая правда!

Гость|15.10.2019 09:41|

Монтаж новогодней елки на площади Ленина начнут после 4 ноября Перейти к последнему сообщению

Гость|15.10.2019 09:48|

Гость писал(a):

Прорвало канализацию из-за агентов госдепа - чистая правда!
и где они только телефоны берут?

Гость|15.10.2019 10:00|

Гость писал(a):

и где они только телефоны берут?
Телефоны? Да хрен бы с ними,деньга госдепа где?

Гость|15.10.2019 10:25|

Гость писал(a):

христос воскрес - вот это типичный фейк

Мамку твою всем районом каждый день не "знают" вот где фейк. Она у тебя та ещё бабочка

Имя: Гость
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