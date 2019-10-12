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Общество | 36 команд сыграли в отборочном туре чемпионата игр «Что? Где? Когда?»

12.10.2019|16:47
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Как увеличить дальность полета снарядов, как рассчитать массу Ноева ковчега - после таких каверзных вопросов уже ничего не страшно, уверены ученики камешкирской школы. Поэтому после участия в областных интеллектуальных играх они решились пройти и отборочный этап открытого чемпионата по играм «Что? Где? Когда?» в Приволжском федеральном округе на тему географии.

«Есть вопросы, которые невозможно знать. То есть ты где-то вычитал, услышал, нашел в Интернете, а самому раскрутить с командой будет очень трудно», - рассказал член команды «Молодежь» Камешкирской средней школы Максим Усяев.

В игре приняли участие 36 интеллектуальных сборных.

«Вопросы сформировала команда Русского географического общества, по этим вопросам у нас синхронно играют 14 регионов. Вопросы сложные, кроме географии, нужно будет немного вспомнить историю, литературу. Но география, конечно, красной нитью проходит через все 30 вопросов», - пояснил руководитель проекта «Интеллектуальные игры» Дмитрий Кондратов.

Как и положено в игре «Что? Где? Когда?», на обсуждение каждого вопроса знатокам отводилась одна минута.

Больше всего правильных ответов дала команда зареченского лицея № 230, она и представит Пензенскую область в финале. Он пройдет в ноябре в Ульяновске.

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Гость|12.10.2019 19:15|

penzainform.ru писал(a):

в игре «Что? Где? Когда?»
Увы неактуально нынче,сейчас она с веление времени должна называться Что?Где?Когда?Зачем?Почём?

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