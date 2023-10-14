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Спорт

«Дизель» повторил рекордное поражение в истории ВХЛ

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В субботу, 14 октября, пензенский «Дизель» в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги на своем льду принял «Рубин» из Тюмени.

«Тюменцы из года в год остаются одной из сильнейших команд ВХЛ и на данный момент занимают второе место в лиге. Несмотря на это, «Дизель» является для сибиряков одним из самых неудобных соперников. Ведь в рамках регулярных чемпионатов пензенцы выиграли последние восемь встреч. Надеемся, что эта традиция сегодня продолжится», - сообщили в Telegram-канале ХК «Дизель».

Однако надежды не сбылись. Две шайбы наши хоккеисты пропустили в первом периоде, причем одну - через 19 секунд после начала матча.

Еще шесть раз гости огорчили пензенского вратаря во втором периоде. Таким образом, к началу третьего периода счет был 0:8.

В третьем периоде гости забросили в ворота «Дизеля» еще одну шайбу. Но на 48-й минуте пензенскому хоккеисту Александру Тимиреву все же удалось распечатать ворота тюменцев. В итоге матч «Дизель» - «Рубин» закончился со счетом 1:9.

Таким результатом пензенцы повторили свой антирекорд самого крупного поражения в истории участия в чемпионатах ВХЛ. До этого дизелисты с аналогичным счетом в сезоне-2018/2019 уступили «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

Следующая игра у «Дизеля» состоится в понедельник, 16 октября. В Пензу приедет «Югра» из Ханты-Мансийска.

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