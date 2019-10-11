11.10.2019 | 10:47

В пятницу, 11 октября, на очередной сессии регионального Законодательного собрания первым вопросом повестки стало присвоение главе «Термодома» Рафику Ибрагимову звания «Почетный гражданин Пензенской области».

Во вступительном слове председатель Заксобра Валерий Лидин отметил заслуги Рафика Анверовича в строительстве, особо выделив его главный проект - Город Спутник.

«Вся биография Рафика Ибрагимова связана со строительной деятельностью. Одним из самых ярких его строительных объектов является Город Спутник, который по праву считается визитной карточкой Пензенской области. Построены детские сады, школа, поликлиника, ФОК с бассейном, площадки для проведения культурно-массовых мероприятий.

«Термодом» как социально ответственная организация строит жилье для детей-сирот, участвует в жилищных программах поддержки молодых семей, ветеранов и других категорий граждан.

За многолетний добросовестный труд и успехи в профессиональной деятельности Рафик Ибрагимов отмечен многочисленными наградами. Его кандидатура рассмотрена на заседании всех комитетов и получила абсолютную поддержку», - подчеркнул Валерий Лидин.

Депутаты единогласно приняли решение о награждении. Рафику Ибрагимову вручили соответствующие регалии: удостоверение, почетный знак и красную наградную ленту.

В своем ответном слове гендиректор компании «Термодом» поблагодарил за оказанное доверие.

«Я польщен высокой оценкой моего труда, труда всего коллектива компании «Термодом» и моей семьи. Постараюсь оправдать ваше доверие: больше строить и доставлять больше радости людям в этой жизни», - произнес он.

Коллектив компании «Термодом» поздравил Рафика Анверовича с этой высокой наградой и пожелал неиссякаемой энергии для воплощения в жизнь планов и идей на благо жителей Пензенской области.