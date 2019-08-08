08.08.2019 | 15:56

В Пензу из Самары прибыли специалисты по конному спорту. Одна из них - Светлана Ломова. Она приехала к своей подруге Анастасии Черушовой, которая осталась без тренера.

«Я должна объяснить Насте и показать, как лошадей более быстро довести до определенного результата. У меня в работе было очень много молодых лошадей, я работала четыре года на конном заводе и знаю более быстрые пути достижения цели», - рассказала тренер по конному спорту.

Что касается животных, то они тоже требуют к себе определенного внимания. Смышленые создания все схватывают на скаку.

«Мы будем учить их гимнастировать, смотреть точку отталкивания на барьер, преодолевать высоту препятствия, которая им дана, не прыгать выше, не сбивать палочки. Будем пробовать», - уточнила Светлана Ломова.

Чтобы научиться всем тонкостям верховой езды, необходимы регулярные тренировки, лучше - ежедневные. В противном случае на высокие спортивные результаты рассчитывать не приходится. Должна установиться прочная связь между наездником и его подопечным.

«К каждой лошади - свой подход: какая-то лошадь любит ласку, с какой-то нужно построже. Но удается справляться со всеми», - отметила всадница Виктория Рыженко.

Кроме практических навыков, наездники также должны владеть теорией. Поэтому мастер-класс самарских специалистов продлится несколько дней.