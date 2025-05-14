Территорию напротив центрального рынка займут очистные сооружения

14.05.2025 | 19:08

В Пензе в управлении градостроительства и архитектуры рассказали, что появится на освобожденной от старых домов территории на улице Урицкого.

Вопрос о судьбе пустующего участка задал в телеграм-канале администрации города подписчик: «Что планируется построить напротив центрального рынка и мечети, где освободили большую часть земли от домов?»

Представитель управления градостроительства и архитектуры ответил со ссылкой на Генеральный план Пензы.

«В планах - строительство очистных сооружений для ливневой канализации на этой территории», - сообщил он.

Снос ветхих домов на улице Урицкого завершился в начале этого года. К нему приступили еще в 2012-м, однако с некоторыми строениями возникли проблемы, решение которых растянулось на годы.

В январе 2025-го, отвечая на вопрос пензенцев, что будет на освободившемся участке, представитель управления ЖКХ города написал: «На указанной территории около набережной в текущем году планируется посев газона»